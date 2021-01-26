12 словенских гандболистов отравились перед матчем ЧМ с хозяевами турнира

В составе сборной Словении по гандболу произошло массовое пищевое отравление на чемпионате мира в Египте. Об этом сообщает Handball-Planet.

Инцидент случился накануне решающего матча основного раунда с хозяевами турнира. В заявлении Федерации гандбола Словении отмечается, что пострадали 12 игроков, в том числе лидер команды Блаж Благотиншек. Сообщается, что игроков мучали тошнота и диарея.

В федерации добавили, что проблемы словенцев мало интересовали ответственных лиц турнира. В организации также считают, что на чемпионатах мира не должно происходить подобных ситуаций.

Заключительный матч группового этапа между хозяевами турнира и словенцами состоялся в воскресенье, 24 января, и завершился вничью (25:25). Этот результат позволил египтянам выйти в четвертьфинал, где они 27 января сыграют с Данией. Мировое первенство завершится 31 января.