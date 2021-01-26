Американский фигурист объяснил разочарование в Плющенко

Американский фигурист украинского происхождения Ярослав Паниот объяснил разочарование в двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко. Его цитирует Sport24.

Спортсмен заявил, что Плющенко был его кумиром до того, как они встретились. «Он был уже рядом со мной, близко. Прошу его: "Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста", и в тот момент он посмотрел на меня и просто прошел мимо», — вспомнил американец.

По словам спортсмена, после этой встречи он перестал поддерживать Плющенко. «Поставил свои стрелки на [испанца] Хавьера Фернандеса», — заключил он.

Паниот — двукратный чемпион Украины (2015 и 2018 года) и серебряный призер юношеских Олимпийских игр 2012 года в командных соревнованиях. За США он выступает с 2020 года. На национальном первенстве 2021 года Паниот занял четвертое место.

Плющенко — победитель Олимпиады 2006 года в личном первенстве, в 2014 году фигурист завоевал золото в командном зачете. После ухода из спорта он занялся тренерской деятельностью и открыл собственную академию фигурного катания.