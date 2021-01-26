Парламенту Армении захотели дать право на самороспуск

Правящая партия Армении «Мой шаг» премьер-министра страны Никола Пашиняна готовит законопроект, который наделит парламент правом объявлять самороспуск, сообщает газета «Айканан жаманак».

По данным издания, документ дополнит соответствующую статью армянской конституции пунктом, согласно которому внеочередные выборы в стране могут быть объявлены при роспуске Национального собрания решением 60 процентов депутатов. При этом выборы должны будут проводиться не ранее чем через 40, но не позднее чем через 55 дней после роспуска.

Согласно действующему законодательству, парламент получает право на самороспуск, если после отставки премьер-министра депутаты на двух сессиях не могут избрать нового главу правительства.

Ранее Пашинян объявил о готовности уйти в отставку «по решению народа». Однако, по словам премьера, оппозиция также не заслужила поддержки граждан, несмотря на огромные финансовые и медиаресурсы, и единственным способом решить политический кризис в стране станут внеочередные парламентские выборы. Политик предложил провести их в 2021 году, но не назвал точных сроков и призвал «все заинтересованные силы» к обсуждению вопроса.