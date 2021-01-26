Жена спасла купавшегося в озере океанолога от нападения акулы

Акула напала на океанолога, который купался в австралийском озере Маккуори, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает сайт телеканала 7 News.

В субботу, 23 января, акула напала на океанолога Рика Банбери (Rick Bunbury), который плавал в озере Маккуори. Хищная рыба укусила австралийца в левое предплечье в районе локтя и нанесла ему серьезные ранения.

Нападение произошло на глазах у жены Банбери и спасателя Мэтта Ламби (Matt Lumby), у которого в этот день был выходной.

Ламби бросился в воду к пострадавшему, жена ученого помогла вытащить его на берег. Спасатель наложил Банбери ремень в качестве жгута, который предотвратил потерю крови.

В воскресенье, 24 января, врачи провели ему экстренную операцию.

Очевидцы сообщили, что напавшая на Банбери акула была около двух метров в длину. Уточняется, что последнее нападение акулы в этой местности было зафиксировано 80 лет назад.

Ранее сообщалось, что вблизи архипелага Флорида-Кис на юго-востоке США беременная женщина спасла истекающего кровью мужа от смерти в пасти тупорылой акулы. В результате нападения пострадавший был серьезно ранен, при этом его жена не пострадала.