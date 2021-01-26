Депутаты избрали мэра Норильска

Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Норильска Дмитрий Карасев избран новым главой города. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета, сообщается на сайте городской администрации.

Всего парламентарии рассмотрели кандидатуры шести претендентов.

«Основными критериями, на которые мы ориентировались в своем выборе, стали содержательность программ кандидатов, знание проблем территории и опыт их работы», — сказала член конкурсной комиссии, депутат горсовета Лариса Непляхович.

Дмитрий Карасев назвал ключевыми задачами укрепление отношений с краевым центром и с компанией «Норникель». Он подчеркнул, что нужно «дать новую жизнь городу».

В октябре прошлого года Красноярский краевой суд признал бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина виновным в халатности, приведшей к экологической катастрофе. Он был осужден на шесть месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработной платы. Своего поста Ахметчин лишился 20 июля.

Авария с разливом нефтепродуктов произошла 29 мая, в результате 17 тысяч тонн топлива попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов — для почвы.