Жителям российского города сдали горелые квартиры

Жителям города Липецка предоставили для заселения горелые квартиры, похожие на катакомбы. Оказалось, что на сдаче нового дома присутствовал губернатор области Игорь Артамонов, который вручил застройщику грамоту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в конце декабря 2020 года на улице Ударников, где местный застройщик сдавал новый дом. Во время церемонии он разрешил жителям пройти только в одну из квартир, с которой все было в порядке, и отказался показывать собственникам их жилье. После экскурсии на объект представитель компании дал хозяевам документы на подпись и уехал.

Спустя время россияне смогли попасть в свои квартиры и оказались недовольны их внешним видом. Так, в помещениях они обнаружили дыры в стенах, потрескавшуюся штукатурку, проблемы с проводкой и темные пятна, образовавшиеся от горения.

Изначально застройщик не стал решать проблемы, сославшись на подписанные документы, и предложил жильцам заселиться. Однако вскоре из-за общественного резонанса и проверки объектов представители компании извинились перед собственниками и пообещали привести квартиры в порядок.

В августе 2020 года власти крымского города Евпатории выделили сироте для заселения разрушенную квартиру, которая оказалась непригодна для жизни. Следователи предположили, что чиновники предоставили ложные результаты экспертизы объекта. Тогда сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

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