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Подозреваемый в нападении на полицейских во время митинга россиянин сдался

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиянин, подозреваемый в нападении на полицейских во время несанкционированного митинга во Владивостоке, сдался. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, разыскиваемый пришел в следственные органы с повинной. Всего в городе было возбуждено два уголовных дела по факту нападения на сотрудников ОМОН и полиции во время несанкционированных акций. По одному из эпизодов подозреваемый был задержан, а по второй — разыскивался.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал первого обвиняемого в нападении на полицейского во время несанкционированной акции протеста 23 января. Мера пресечения избрана на два месяца в отношении Евгения Есенова. Мужчине вменяется совершение преступления, подпадающего под действие статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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