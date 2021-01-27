Звезда сериала «Вечный зов» попала в больницу

Советская и российская актриса Екатерина Жемчужная попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Артистку госпитализировали с вирусной пневмонией. До этого она несколько дней пыталась справиться с болезнью самостоятельно.

Сейчас врачи оценивают состояние Жемчужной как «средней тяжести».

В июле 2020 года Жемчужную экстренно госпитализировали в московскую клинику. Тогда она пожаловалась на ухудшение самочувствия: у нее повысилось давление, а также заболела и закружилась голова. Близкие вызвали скорую помощь.

Екатерина Жемчужная — советская и российская актриса и певица, артистка московского театра «Ромэн». Среди наиболее известных фильмов и сериалов с ее участием — «Вечный зов», «Где находится нофелет?», «Карнавал», «Орел и решка», «Кармелита: Цыганская страсть», «Табор уходит в небо», «Любимые женщины Казановы», «Обручальное кольцо» и «Королева Марго».