Назван мешающий повышению рождаемости вид недвижимости

Строительство апартаментов, которые не обеспечены социальной инфраструктурой, входит в число факторов, противодействующих задаче повышения рождаемости в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года, который разработал Минстрой.

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В документе говорится, что возведение такого вида недвижимости без обеспечения жилищных прав, безопасности и комфорта проживания граждан является сдерживающим фактором для роста населения страны. В качестве проблем также названы уменьшение среднего метража квартир (с 81 «квадрата» в 2000 году до 52 в 2019-м) и количества комнат (до одной-двух).

В стратегии сказано, что среди национальных целей в сфере строительства и ЖКХ значатся улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей в год, а также стимулирование рождаемости и увеличение численности населения за счет ежегодного ввода до 120 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 августа 2021 года определить правовой статус апартаментов и внести соответствующие изменения в законодательство. Данный формат недвижимости могут приравнять к жилью, если там будут созданы безопасные условия для собственников. После амнистии строительство апартаментов в России прекратят.

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