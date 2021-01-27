В Москве заметили скачок спроса на один вид жилья

Спрос на апартаменты в Москве за 2020 год вырос на 135 процентов, свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру». Большинство покупателей этого вида жилья предпочитают однокомнатные лоты.

По данным аналитиков, в четвертом квартале 2020-го наибольший скачок спроса на апартаменты был замечен в Северо-Восточном округе — на эту зону пришлось 26 запросов покупателей. Также востребованы были новостройки в Северном округе (15 процентов спроса) и Западном (14 процентов).

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Больше трети покупателей (35 процентов) предпочли однокомнатные лоты, «двушки» выбрали 27 процентов. «Но деление апартаментов по типам является достаточно условным, поскольку существенный объем предложения данного формата представлен в свободной планировке», — отмечают специалисты.

Около 43 процентов апартаментов в Москве в конце 2020 года были приобретены с привлечением ипотеки, подсчитали они. Годом ранее доля ипотечных сделок в сегменте составляла 38 процентов.

В среднем квадратный метр столичных апартаментов стоит 470 тысяч рублей, за год ценник вырос на 21 процент, указывают в Est-a-Tet. В центре города средняя стоимость «квадрата» — 762 тысячи рублей.

Ранее в январе апартаментам в Москве предрекли удорожание до стоимости обычных квартир. По данным ВТБ, спрос на этот вид недвижимости в столице и Санкт-Петербурге вырос более чем в два раза осенью 2020-го, после того, как был инициирован их перевод в категорию жилых помещений.

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