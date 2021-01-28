Мать сочла пятилетнюю дочь одержимой демоном и жестоко ее убила

В бразильском городе Маравилья женщина жестоко убила свою пятилетнюю дочь, сочтя ее одержимой демонами. Об этом сообщает издание Folha de Alagoas.

В полицию обратился отец 30-летней Жозимаре Гомеш да Силва после того, как она заперлась на полчаса в ванной с его внучкой и отказалась открывать дверь, а из канализационной трубы за домом стала вытекать вода с кровью. Мужчина выломал дверь в ванную и обнаружил свою дочь, сжимающую в руках ножницы, а его умирающая внучка Бренда лежала рядом на полу без глаз и языка. Мать в этот момент пыталась съесть отрезанный язык девочки.

Арестованная Жозимаре заявила полицейским, что ее дочь жива, а сама она лишь убила таким образом демона, который якобы жил в теле девочки. Соседи и знакомые женщины рассказали, что она страдала от психического расстройства и депрессии. Сейчас она направлена на психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в городе Чернушка Пермского края бабушка подозревается в убийстве своей новорожденной внучки, которую она выбросила в мусорный бак. По версии следствия, ребенка в домашних условиях родила 37-летняя россиянка. Ее 59-летняя мать убила внучку и, чтобы скрыть следы преступления, положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер.