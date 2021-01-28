Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева объявила голодовку. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь», — написала Гузеева. Публикацию она сопроводила своей черно-белой фотографией прежних лет.

Многие подписчики поддержали телеведущую, некоторые заявили о своем желании тоже присоединиться к диете. «Я с вами!», «Я тоже на спорт», «Поддерживаем», — написали они. Некоторые отметили, что, несмотря на возраст, Лариса Гузеева остается обладательницей привлекательной внешности. «Может молодость вернуть и нереально, но есть люди, которые в годах выглядят интересней, вкусней и качественнее. Это Вы», «Красивые женщины остаются красавицами и в зрелые годы», — написали они.

Ранее Гузеева раскритиковала женщин, которые рисуют брови и проводят иные манипуляции с внешностью. Во время беседы с женихом, 51-летним владельцем антикварного бюро из Санкт-Петербурга, она также предрекла им рождение «страшных детей».