Футболист сел в тюрьму за секс с 14-летней

Бывший футболист «Брэдфорд Сити» Тайрелл Робинсон сел в тюрьму за секс с несовершеннолетней. Об этом сообщает The Mirror.

26-летний хавбек начал отбывать срок. Он был осужден на три с половиной года за связь с 14-летней девочкой. Суд признал его виновным в июне.

В феврале 2020-го после предъявленных игроку обвинений «Брэдфорд Сити» расторг контракт с Робинсоном. Сам инцидент произошел в 2018-м.

Робинсон провел 23 матча в составе английского клуба, который выступает в Чемпионшипе. Игрок представлял команду с 2017 года. С 2004 по 2017 год он занимался в академии лондонского «Арсенала».