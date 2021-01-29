27-летний футболист остался без ноги

Мексиканский нападающий клуба «Хиервос Чалько» Родриго Куевас остался без ноги в результате несчастного случая. Об этом сообщает ESPN.

27-летний футболист получил удар током, находясь у себя дома. С ожогами на ноге он был госпитализирован и прооперирован спустя три дня после аварии.

Из-за пандемии COVID-19 футболиста не могла принять ни одна больница Мехико. По словам самого Куеваса, знакомые помогли ему организовать госпитализацию в медицинское учреждение в другом городе.

Врачам пришлось ампутировать ногу Куеваса из-за распространения инфекции. Спортсмен дал согласие на хирургическое вмешательство.

«Тысячи мыслей пронеслись в моей голове. Моя карьера была кончена. Я думал о том, какой короткой она вышла, о тех жертвах, что я принес ради футбола», — заявил сам игрок.