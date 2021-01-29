На Никиту Михалкова пожаловались в СК и Генпрокуратуру

На режиссера Никиту Михалкова пожаловались в Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Почетный адвокат России Александр Островский обвинил Михалкова в злоупотреблении служебным положением. По его словам, режиссер отправил письмо председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой «помочь уйти от уголовной ответственности его другу-бизнесмену и соседу по имению». Речь идет о деловом партнере режиссера Константине Тувыкине. Известно, что они совместно занимаются виноделием. Юрист отметил, что в конце письма режиссер подписался как член Общественного совета СК России.

Островский попросил СК и Генпрокуратуру рассмотреть законность нахождения Михалкова в составе совета и впоследствии аннулировать его членство, поскольку тот «использует служебное положение в корыстных целях, решая свои конкретные задачи по бизнесу». Адвокат также подчеркнул, что в конце письма режиссер благодарит Бастрыкина за предыдущую услугу, а именно за прекращение уголовного преследования банкира Глеба Фетисова из «Моего банка».

В ноябре прошлого года сообщалось о том, что Никита Михалков оскорбился роликом экологов и заявил на них в полицию. По данным из видео экопатруля, вырубкой леса Павловском районе Нижегородской области занималась компания, принадлежащая режиссеру.