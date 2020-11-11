Советский и российский режиссер Никита Михалков оскорбился роликом экологов и заявил на них в полицию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Михалков потребовал найти и наказать тех, кто разместил на YouTube-канале «Нижегородский Экопатруль» ролик под названием «Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей». Полиция возбудила дело о клевете.

По данным экопатруля, в Павловском районе Нижегородской области вырубали лес. Этим занималась компания по изготовлению деревянной мебели, принадлежащая Никите Михалкову.

Активисты отметили, что во владении режиссера находится почти 30 гектаров леса. «Это примерно четверть от китайской вырубки в Томской области, против которой Никита Сергеевич так рьяно выступал», — заявляют на видео.

За вырубку кубометра леса компания Михалкова платила 277 рублей. Территорию арендовали на 49 лет.

Во время празднования 75-летнего юбилея Михалков рассказал об искренней преданности президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава государства поднял бокал за здоровье режиссера.