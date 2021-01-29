Нурмагомедова призвали отказаться от титула чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер призвал россиянина Хабиба Нурмагомедова отказаться от чемпионского титула. Он поделился мнением в эфире The Jim Rome Show на YouTube.

Новичок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) считает, что 32-летний россиянин должен оставить пояс. «Слушайте, Хабиб — лучший, но сейчас ему нужно остаться в стороне. Дайте ему уйти, пускай освободит титул. Драться за него должны я и Дастин Порье. И я обещаю вам, что завоюю пояс», — заявил Чендлер.

34-летний Чендлер успешно дебютировал в UFC. В своем первом бою он нокаутировал новозеландца Дэна Хукера в первом раунде противостояния. Американец трижды становился чемпионом Bellator в легком весе.

Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257, участие в котором принял и Чендлер. Американец взял реванш у Макгрегора. В 2014 году их очная встреча завершилась поражением Порье.

В октябре 2020-го Нурмагомедов в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, одолев Джастина Гейджи, и объявил об уходе из спорта. Вскоре после победы он возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.