Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей

Владелица магазина женской одежды показала вещи на спящем муже и рассмешила потенциальных покупателей. Соответствующие снимки появились на ее странице в Facebook.

Жительница Филиппин Джослин Мэй (Jocelyn May) владеет онлайн-ретейлером Jo’s Online Shoppe. Девушка придумала способ привлечь внимание к собственному бизнесу: она сфотографировала мужа во время сна, примерив на него женские вещи.

Так, на одном из снимков мужчина запечатлен в бежевом платье с цветочным принтом, а на другом — в черном коротком комбинезоне. Помимо этого, бизнесвумен засняла супруга в розовом костюме, состоящем из кроп-топа и шорт, а также в синих джинсах с блузкой.

Публикация Мэй стала вирусной и набрала 22 тысячи репостов, в то время как обычно посты в ее Facebook получают около 30 репостов. «Нет манекена? Не проблема. Усилия — ключ к успеху в продажах», — написала в описании к фотографиям владелица магазина.

Пользователей сети развеселил пост Мэй, о чем они написали в комментариях. «Я смеюсь в голос», «Гениальный способ! Очень смешно», «Лучшая модель в вашем магазине», «Самая креативная реклама», «Смеюсь с этих фотографий», — писали юзеры.

В декабре 2020 года россияне оценили танцующих в мини-юбках мужчин. Мужчины начали массово публиковать ролики, на которых они позируют в шортах или брюках, а затем переодеваются в мини-юбки, и запустили флешмоб. В общей сложности ролики с хештегом #femboy («Женственный парень») набрали больше 439 миллиона просмотров.