На Украине заявили об угрозе из Крыма

На Украине считают, что угроза из Крыма идет с точки зрения применения морских сил, авиации и ракет. Такое мнение озвучил украинский эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире «Апостроф TV», передает РИА Новости.

Он отметил, что на полуострове якобы находятся «около 200 крылатых ракет, в том числе дальностью 2,5 тысячи километров с ядерными боеголовками», в связи с чем его называют «непотопляемым авианосцем». Это позволяет России полностью контролировать Черное море и блокировать выход в него для Украины, добавил Самусь.

В то же время военно-морские силы Украины недостаточно развиты, подчеркнул эксперт. «К сожалению, у нас фактически нет корабельного состава ВМС Украины. После того, как мы потеряли базы в Крыму, не произошло каких-то радикальных шагов. На самом деле, только сейчас начались какие-либо изменения», — сказал Самусь.

Ранее глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому о «возвращении» Крыма под контроль Киева. По его словам, в 2014 году Крым вернулся обратно на свою историческую родину, по ошибке находясь в составе украинского государства.