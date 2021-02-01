ДНР заявила о соответствии доктрины «Русский Донбасс» Минским соглашениям

Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила о соответствии Минским соглашениям доктрины «Русский Донбасс», о разработке которой в декабре объявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

По словам Никоноровой, украинская сторона выступила с не соответствующими действительности тезисами. «В первую очередь речь идет о том, что принятая доктрина "Русский Донбасс" якобы противоречит Минским соглашениям. Это в корне неверно сразу по нескольким причинам», — сказала глава МИД.

Она отметила, что доктрина является не нормативным актом, а плодом работы научного, культурного и образовательного сообщества, отражающим настроения жителей региона.

Министр добавила, что Минские соглашения включают возможность развития трансграничного сотрудничества с Россией. «Соответственно, республика не просто не нарушает Минские соглашения, но и действует в определенном ими фарватере», — заключила Никонорова.

28-29 января в Донецке прошел международный форум «Русский Донбасс», на котором была представлена соответствующая доктрина.