Устюгов описал стычку Большунова с финским соперником

Российский лыжник Сергей Устюгов описал стычку между соотечественником Александром Большуновым и финном Йони Мяки после эстафеты на этапе Кубка мира в финском Лахти. Его слова приводит «Матч ТВ».

Устюгов рассказал, что сразу заметил сломанное крепление у Большунова, однако не придал этому значения. Затем он спросил у товарища по команде о случившемся, и тот заявил, что его дела не в порядке. Спортсмен сравнил инцидент с собственным столкновением с норвежцем Йоханнесом Клебо на чемпионате мира-2019. «У нас по сравнению с Александром и финном было так… в шутку. Это же спорт, эмоции», — подытожил он.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, в результате чего россиянин ударил его палкой, а после финиша сбил с ног. Из-за неспортивного поведения россиянина первая национальная команда, в которую входил Устюгов, была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.

В феврале 2019 года Устюгов устроил стычку с Клебо после финиша спринта на ЧМ. Во время гонки норвежец умышленно подрезал Устюгова, в результате россиянин не попал в финал. После соревнований Устюгов толкнул норвежца и выяснил с ним отношения на повышенных тонах, в результате чего был дисквалифицирован.