Названа стоимость самого дорогого жилья в Петербурге

Максимальная средняя стоимость квадратного метра самого дорогого жилья в Санкт-Петербурге выросла с 992 тысяч до 1,4 миллиона рублей. С июля 2019-го по декабрь 2020 года данный показатель увеличился на 37,8 процента. Об этом говорится в материале застройщика «Альфа Фаберже», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Локациями, где по итогам прошлого года было сосредоточено больше всего элитных лотов, назвали Каменный остров, Золотой треугольник в историческом центре города и Петроградскую сторону. Здесь можно найти объекты по цене 1,3-1,5 миллиона рублей за «квадрат».

Самая доступная «элитка» экспонируется на Петровском острове — в среднем 319,9 тысячи рублей за квадратный метр квартир и апартаментов. По прогнозам экспертов, цены на жилье премиального класса прибавят к концу года еще 8-12 процентов из-за дефицита предложения.

Ранее в Петербурге нашли самую дорогую комнату — объект площадью 43 квадратных метра с семиметровыми потолками рядом со станцией метро «Чернышевская» продается за 6,5 миллиона рублей.

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