Украинцев призвали быть готовыми к «неблагоприятным последствиям» вакцинации

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предупредил жителей о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса. Об этом он сказал в эфире радио «Новое время».

«Будут неблагоприятные события после иммунизации. Они будут. К ним надо готовиться», — заявил он. Врач пояснил, что на Западе были зафиксированы случаи гибели людей после прививки. «К каждому лекарственному средству в инструкции прописаны побочные реакции. Мы будем разъяснять это и показывать», — добавил он.

1 февраля стало известно, что Киев договорился о поставках на Украину партии вакцины производства Pfizer в размере 117 тысяч доз. Препарат поступил в страну в рамках механизма COVAX в течение двух недель.

Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине начнется в феврале 2021 года, ранее ее анонсировал президент Владимир Зеленский, пообещав получить миллион доз препарата. При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в республике никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», несмотря на высокие показатели заболеваемости.