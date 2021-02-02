Россияне бросились скупать недвижимость за границей ради иностранных паспортов

Россияне бросились скупать зарубежную недвижимость ради получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства — по итогам 2020 года интерес к объектам за границей вырос на 30 процентов. В 2021 году, по прогнозам экспертов, спрос будет только расти. Об этом говорится в материале компании Barnes Moscow, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

При этом по отношению к 2019 году данный показатель увеличился только на 6,7 процента. Специалисты утверждают, что в настоящее время на недвижимость ради иностранных паспортов сформировался серьезный отложенный спрос из-за пандемии коронавируса.

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Самыми популярными странами для оформления ВНЖ стали Португалия и Греция. Объем инвестиций для получения официального статуса варьируется от 250 тысяч до 1 миллиона евро. Риелторы отмечают и интерес к Швейцарии, однако получение ВНЖ здесь не связано напрямую с покупкой жилья. Для получения гражданства самыми привлекательными признали страны Карибского бассейна — от 150 до 500 тысяч долларов за паспорт.

Как правило, россияне для получения ВНЖ приобретают лоты, которые могут быть использованы как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду. В некоторых случаях люди покупают и жилье, и коммерческий объект. Это делается для того, чтобы доходы от последнего покрывали расходы на содержание дома или квартиры.

Ранее платформа Best Citizenships составила рейтинг стран в 2021 году с лучшими программами гражданства за инвестиции («золотые паспорта»). В него вошли Сент-Люсия, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Вануату.

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