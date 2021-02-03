«Манчестер Сити» выиграл девятый матч АПЛ подряд

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Бернли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 47 очков и стать единоличным лидером АПЛ. В активе «Бернли» 22 очка, клуб занимает 16-ю позицию.

«Манчестер Сити» в следующем туре 7 февраля на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Бернли» днем раньше дома примет «Брайтон».