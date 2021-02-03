В центре Амстердама закроют «квартал красных фонарей»

Власти Амстердама приняли решение закрыть «квартал красных фонарей» в центре города и переместить его из района Де Валлен в другое место. Таким способом политики планируют работать над туристическим имиджем столицы. Об этом сообщает The Guardian.

С инициативой выступила мэр Амстердама Фемке Халсема. Вскоре ее идею поддержали члены политических партий. Они предложили построить «эротический центр» в другом месте, однако пока не назвали точную локацию. Чиновники объяснили такое решение желанием изменить туристический имидж города.

«Здесь речь идет о перезагрузке Амстердама как города для посетителей. Туристам дают возможность насладиться красотой и свободой города, но не любой ценой, поэтому мы должны решительно вмешаться в этот вопрос», — заявил член партии труда Деннис Буткан.

Оказалось, что Халсема уже давно начала обсуждать проблему. Свое беспокойство она объяснила в разговоре с изданием The Independent, отметив, что работающие в квартале женщины превратились в туристическую достопримечательность, а также стали сталкиваться с неуважением и унижениями. Такой подход мэр назвала неуместным.

Предложение расформировать квартал уже было озвучено в феврале 2019 года. Тогда глава города обещала рассмотреть все возможные варианты преобразования района, которые не поставили бы под угрозу безопасность работающих там проституток. В ответ на инициативу активисты назвали место «мясным рынком» и вовсе предложили отказаться от него.

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