Спорт
 
Последние новости
Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака
Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел
На Украине предупредили о возможных провокациях из-за санкций против телеканалов
Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам
В России оценили предложение вывести геолокацию из-под тайны связи
Минтруд решил изменить порядок выплаты пособия по безработице
Новый Хабиб выпотрошил боксерский мешок
95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых
ВОЗ дала совет России по борьбе с коронавирусом
Евросоюз призвал Россию к немедленному освобождению Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

«Лестер» обыграл новичка АПЛ и вышел на третье место

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: PETER CZIBORRA / Reuters

«Лестер» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Келечи Ихеаначо и Джеймс Джастин.

Победа позволила «Лестеру» набрать 42 очка и выйти на третье место в чемпионате. «Фулхэм» имеет в активе 14 очков и занимает 18-ю позицию.

«Манчестер Сити» в следующем туре 7 февраля на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Бернли» днем раньше дома примет «Брайтон».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Манчестер Юнайтед» со счетом 9:0 одержал победу в матче АПЛ
Гол футболиста «Ливерпуля» признан лучшим в туре АПЛ
«Арсенал» вдевятером потерпел первое поражение за восемь матчей в АПЛ
Другие материалы рубрики
Спорт00:0419 декабря 2020
Виктор Якушев

«Он не собирался умирать»

Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
09:5431 января

Российский боец MMA победил соперника и устроил драку

08:4131 января

Задержан подозреваемый в убийстве 21-летнего российского футболиста

03:5331 января

Тарпищев заявил об избежавшем гражданской войны Ельцине

Спорт00:0216 декабря 2020

«От него требовали победы любой ценой»

Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
22:2730 января

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ

21:3730 января

Сотни фанатов «Марселя» штурмовали базу клуба

20:5030 января

Британский лыжник сломал ногу в столкновении с рекламным щитом

Спорт00:4214 декабря 2020

Хищник в клетке

Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
19:5330 января

«Манчестер Сити» выиграл восьмой матч подряд в АПЛ

18:4330 января

На компанию Малафеева подали в суд

17:2530 января

«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

Россия
Оценена вероятность попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова
На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Глава Ленобласти извинился после доклада отрицавшего холокост профессора
«Он налил в стакан и достал пистолет»
 
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Все материалы
Мир
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названо лучшее печенье с топленым молоком
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Nokia воскресит легендарный телефон
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты
Описана новая проблема Cyberpunk 2077
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
«Швейцарцы говорят, что русская речь звучит как музыка»
История девушки из России, основавшей университет в Швейцарии
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Все материалы
Apple наняла инженера из Porsche для работы над своим первым электрокаром
Новый DS 4 составит конкуренцию младшим моделям BMW и Audi
Хэтчбек полностью изменился внешне и получил уникальное для сегмента оснащение
Mercedes-Benz G-Class разрисовали мексиканскими узорами
Трехмоторная Tesla Model S и очень быстрые автомобили, которые она «объехала»
Выясняем, какие машины оказались медленнее нового электрического лифтбека Tesla
Винтажный Chevrolet Corvette Sting Ray превратят в 1200-сильный электромобиль
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы