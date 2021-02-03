«Лестер» обыграл новичка АПЛ и вышел на третье место

«Лестер» на выезде обыграл «Фулхэм» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Келечи Ихеаначо и Джеймс Джастин.

Победа позволила «Лестеру» набрать 42 очка и выйти на третье место в чемпионате. «Фулхэм» имеет в активе 14 очков и занимает 18-ю позицию.

«Манчестер Сити» в следующем туре 7 февраля на выезде сыграет с «Ливерпулем». «Бернли» днем раньше дома примет «Брайтон».