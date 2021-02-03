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Швеция опровергла задержание своего дипломата на несогласованной акции в Москве

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Фото: Depositphotos

Посольство Швеции опровергло информацию о задержании шведского дипломата на несанкционированной акции в Москве. Об этом со ссылкой на дипломатическую миссию сообщает РИА Новости.

«Посольство Швеции в Москве решительно отрицает, что шведский дипломат был задержан в связи с протестными акциями в Москве», — приводит агентство заявление посольства.

О том, что сотрудник шведской дипмиссии участвовал в несогласованной акции, заявила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что власти России разберут каждый подобный случай.

Ранее Министерство иностранных дел России обратилось к американским властям с требованием перестать вмешиваться во внутренние дела Москвы. В МИД отметили, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России.

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