15-летний ученик Тутберидзе рассказал о течении тяжелой болезни

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о течении тяжелой болезни суставов, синдрома Осгуда-Шляттера. Его цитирует Sport24.

15-летний Самсонов, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, заявил, что год назад у него начало болеть колено. «Тренировались, делали физиопроцедуры, но боль усиливалась с каждым днем», — заметил он. По этой причине пришлось сняться с чемпионата мира среди юниоров. «Ничего не мог делать, больно было наступать на ногу даже», — пояснил ученик Тутберидзе.

После карантина из-за пандемии коронавируса Самсонов вновь приступил к тренировкам, но неприятные ощущения, по его словам, оставались. Тогда он отправился на консультацию в Мюнхен. «Вернулись в Москву, я неделю-две делал физиопроцедуры. Сейчас колено уже не болит, полноценно начал тренироваться с начала октября», — заключил он.

В январе бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме Самсонова. По мнению специалиста, предотвратить боли в суставах при синдроме Осгуда-Шляттера было практически невозможно.

Старт сезона-2020/2021 ученик Тутберидзе пропустил по медицинским показаниям. Первым его турниром стало первенство страны среди юниоров, которое проходит в Красноярске с 3 февраля. После короткой программы Самсонов занимает четвертое место. Лидирует Евгений Семененко.

Самсонов — двукратный чемпион России среди юниоров. Также в его активе — бронзовые медали Юношеских олимпийских игр 2020 года и финала Гран-при. Он обладатель юниорского мирового рекорда в короткой программе (87,33 балла).