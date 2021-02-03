В Госдуме назвали цель заявления США о возможности ядерной войны с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал целью статьи американского адмирала о вероятности ядерной войны с Россией увеличение оборонного бюджета. Его комментарий приводит RT в среду, 3 февраля.

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«И в период пандемии отвлечь население очередными якобы угрозами со стороны России — хороший повод требовать у Конгресса денег. (...) Раньше пугали советской угрозой, теперь — российской, а под лозунгом заботы о стране бюджет Пентагона вырос до неимоверных размеров», — сказал парламентарий.

Ранее глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем. По его мнению, Москва и Пекин начали проводить агрессивную политику, и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона.

В Совете Федерации раскритиковали заявление американского адмирала. Так, сенатор Алексей Пушков отметил, что в Пентагоне до конца не понимают, что такое ядерная война. Другой сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что профессиональный военный в страшном сне боится представить такое развитие ситуации.