Россия отправила за рубеж рекордное количество зерна

Экспорт зерновых с начала текущего сельскохозяйственного сезона (длится с июля 2020 года) по январь составил 34,3 миллиона тонн. Это на 25 процентов больше аналогичного периода прошлого года и рекордный показатель за всю историю рынка, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского.

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Предыдущий рекорд был в сезоне 2018-2019, когда страна за июль-январь отправила за рубеж 32,15 миллиона тонн зерна. С июля 2020 года по январь 2021-го Россия экспортировала 29 миллионов тонн пшеницы, это тоже рекордное количество. Эксперты связывают такие показатели с высоким урожаем, ростом мировых цен на зерно, а также с введением экспортных пошлин. Спрос на российское зерно растет и из-за снижения предложения у основных конкурентов (Евросоюза и Украины), отмечают аналитики.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до 50 евро за тонну. В январе стоимость фьючерса на российскую пшеницу превысила 300 долларов за тонну. Это стало новым рекордом, прошлый держался с 2014 года.

Эксперты отмечают, что такой уровень цен может быть только до весны. После на ситуацию начнут влиять новости о новом урожае, который будет стоить дешевле.