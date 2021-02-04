Разбитая фара на машине спасла девушке жизнь

В австралийской деревне Беррима, штат Новый Южный Уэльс, девушка выжила благодаря тому, что разбила фару на машине преступников. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 3 февраля, в 11:30 по местному времени. Водитель грузовика заметил на дороге, что у проезжающего мимо автомобиля разбита задняя фара, и из отверстия торчит человеческая рука. Очевидец вызвал полицию и сообщил опознавательных знак, по которому преступников нашли через 20 минут.

Патрульные осмотрели машину с разбитой фарой и нашли в багажнике 18-летнюю девушку с ножевыми ранами на колене, бедре и предплечье. Похитителями оказались 18-летняя Латиа Хендерсон и 24-летняя Кейли Кетли из города Кэмпбеллтаун. Обеих девушек задержали, по делу идет расследование.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей обработали раны. Ее жизни ничто не угрожает.

Старший детектив Брендан Берни отметил, что преступницы и жертва из центральных округов Сиднея, однако их задержали в деревне Беррима. Какой у девушек был план, остается неизвестным. По словам Берни, пострадавшая поступила правильно, когда разбила фару, и ей повезло, что внимательный водитель заметил на дороге неладное и забил тревогу. Полиция пытается установить, связано ли похищение человека с наркотиками.

Ранее сообщалось о мальчике в американском городе Муди, штат Алабама, который спас младшую сестру во время вооруженного похищения автомобиля на автозаправке. Позже полицейские задержали двух подозреваемых.