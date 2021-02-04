Тренер «Фиорентины» остался недоволен формой Кокорина

Главный тренер итальянской «Фиорентины» Чезаре Пранделли остался недоволен формой нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, шансы Кокорина на попадание в заявку на матч с «Интером», который пройдет 5 февраля, минимальны. Футболист пока не набрал достаточной физической формы, чтобы выйти на замену, несмотря на то, что уже тренируется в общей группе. По мнению Пранделли, россиянину потребуется несколько недель, чтобы привести себя в идеальную форму.

О переходе Кокорина в итальянскую команду из московского «Спартака» стало известно 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила «Спартаку» за нападающего 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги Кокорин провел десять матчей и отметился двумя голами. «Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 11-е место с 22 очками. Лидирует «Милан», набравший 46 очков.

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