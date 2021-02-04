Умер один из создателей «Кривого зеркала»

Умер один из создателей телешоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. Об этом сообщил юморист Александр Морозов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что потрясен внезапной смертью артиста. Причина ухода Полейко из жизни не называется. «Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора "Кривого зеркала" Славы Полейко», — заявил Морозов.

Вячеслав Полейко был выпускником Московского авиационного института. В 1979 году он работал актером в Театре Михаила Задорнова. Являлся автором монологов Задорнова, Евдокимова и Петросяна, с которым Полейко начал сотрудничать еще в 80-х годах.

Полейко был постоянным автором «Кривого зеркала», а также сочинял репризы для «Новых русских бабок».

В сентябре прошлого года умер один из участников передачи «Кривое зеркало», оперный певец Вячеслав Войнаровский. В 2003-2013 годах он участвовал в съемках передачи «Кривое зеркало», в 2014-2016 — «Петросян-Шоу».