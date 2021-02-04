Президента РФС переизбрали на безальтернативной основе

Президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова переизбрали на безальтернативной основе. Об этом стало известно на внеочередной конференции организации, трансляция которой велась на YouTube-канале союза.

Дюков будет выполнять свои обязанности четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах и был избран единогласно.

В декабре 2019 года Дюков заявил, что российский футбол не деградирует, а стоит на месте. По его мнению, современная игра строится на большом количестве ускорений, технических действий, передач. В России же привыкли играть так, как делали это десять лет назад.

Дюков, известный российский топ-менеджер и председатель правления госкомпании «Газпром нефть», возглавляет РФС с февраля 2019 года. На предыдущих выборах он также был единственным кандидатом.