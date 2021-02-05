Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма после слов о Космодемьянской

Журналиста и телеведущего Александра Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма после слов о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. С просьбой проверить высказывание в Генеральную прокуратуру обратилось Российское военно-историческое общество (РВИО), передает РИА Новости.

По мнению РВИО, сказанные в эфире «Эха Москвы» слова журналиста имеют признаки нарушения соответствующей уголовной статьи, так как у радио есть значительная аудитория. Там посчитали высказывание Невзорова уничижительно-агрессивным, направленным на отрицание подвига и умаление памяти о Великой Отечественной войне.

«Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», — говорится в обращении.

Ранее Александр Невзоров, комментируя выход нового фильма «Зоя», выразил мнение, что Космодемьянская была «фанатиком, исполняющим преступный приказ», и в ее действиях «не было никакой заслуги».

Зоя Космодемьянская — красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, в 1941 году была заброшена в немецкий тыл. В подмосковной деревне Петрищево фашистские захватчики схватили ее при попытке поджога дома на оккупированной территории, после чего пытали и казнили через повешение. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.