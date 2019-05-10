Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко

Журналист Александр Невзоров заявил, что смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко «можно только позавидовать». Об этом он порассуждал в своем Intagram-аккаунте.

«Отличная смерть: на хорошей скорости и на очень классном мотике [мотоцикле]. Все красиво», — объяснил Невзоров. Он предположил, что если бы Доренко предложили на выбор несколько вариантов гибели, он бы выбрал именно этот.

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По словам Невзорова, судьба «настоящих динозавров СМИ», к которым он отнес и Доренко, — вымирать, освобождая место для «шоу лилипутов», среди которых есть «очень крупные карлики типа Соловьева».

Журналист признался, что они с Доренко «всегда терпеть друг друга не могли». В то же время он выразил свое уважение погибшему главному редактору из-за того, что тот «не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов», хотя это стало модно.

Сергей Доренко погиб в четверг, 9 мая. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, в результате чего он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение.

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