Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть главного редактора радиостанции «Говорит Москва» наступила от естественных причин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника агентства, журналист погиб не из-за полученных травм в результате падения с мотоцикла.«У журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле», — рассказал он.

По его словам, в естественных причинах смерти сомневаться не приходиться, поскольку травмы из-за падния с мотоцикла были некритичными. Дополнительные проверки по факту ДТП проводиться не будут. Смерть Доренко не носит криминальный характер, подчеркнул источник

Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв. «Алкоголя в [его] крови не обнаружено», — заключил он.

Сергей Доренко погиб 9 мая. Он потерял управление мотоциклом, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. 59-летний журналист был доставлен в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался.

Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году, до этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск».

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