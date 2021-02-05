В «ЛизаАлерт» оценили законопроект о снятии тайны связи с геолокации россиян

Законопроект о снятии тайны связи с геолокации мобильных телефонов россиян в нынешнем своем виде позволит спасти на десять процентов больше потерявшихся людей. В перспективе с помощью законодательства можно спасать во много раз больше. С такой оценкой в своем обращении выступил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«В том виде, в котором он [проект закона] лежит, он позволит спасти до десяти процентов из тех, кто нуждается, а наша задача написать такие поправки, которые помогут спасти вовремя 70 процентов процентов и более, и убедить в этом общественность и все ведомства», — написал Сергеев.

Он уточнил, что в 2020 году из-за тайны связи добровольцы не успели к 976 людям, «сжимавшим телефон в руках и надеющимся до последнего».

Глава «ЛизаАлерт» отметил, что сейчас поисковики активно участвуют в осуждении документа в рамках рабочей группы вместе с чиновниками и силовиками. По его словам, сейчас самая главная проблема в написании законопроекта заключается в толковании понятия «тайна связи». Его необходимо прописать так, чтобы «никто и никогда не смог получить ваших разговоров и переписок, но мы знали, где находится ваш телефон, когда вы в беде».

Сергеев добавил, что в организации будут бороться за принятие законопроекта. При этом сейчас необходимо тщательно проработать его, чтобы обезопасить россиян от посягательств на их свободы.

Минцифры разработало поправки в закон «О связи», которые позволят госорганам в рамках оперативно-разыскной деятельности получить данные о местонахождении человека по запросу без решения суда.