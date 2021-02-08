Россиянам назвали способы избежать обморожения на морозе

Предотвратить обморожение и переохлаждение в морозы в первую очередь поможет многослойная одежда, а также правильные способы отогрева. Эти методы назвали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

В службе отметили, что в очень холодную погоду необходимо надевать несколько слоев свободной одежды, чтобы согревание работало максимально эффективно. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого лучше всего подходят ткани вроде полиэстера и полипропилена, хлопок не рекомендован. Для среднего слоя подойдет шерсть или флис, которые сохраняют тепло. В функции внешнего слоя входит защита от ветра и осадков. Дополнительно ко всей этой одежде нужно надевать закрывающий уши головной убор, шарф, варежки, теплую и водонепроницаемую обувь.

В случае переохлаждения человек чувствует усталость и сонливость, температура тела снижается, дрожь не прекращается, возможны спутанность сознания и речи, нарушение координации движений. В такой ситуации пострадавшего надо как можно скорее доставить в теплое помещение, снять с него холодную и влажную одежду, согреть сухим теплом и напоить теплым сладким напитком, но не алкоголем.

При обморожении первыми признаками становятся онемение, чувство покалывания и покраснение кожи в зоне поражения. В таком случае в Роспотребнадзоре советуют отогревать пострадавшие части тела в теплой воде в течение 20-30 минут. Если такой возможности нет, можно использовать тепло собственного тела, например, засунуть кисти рук под мышки.

В более серьезных случаях обморожения кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями. В этой ситуации следует обращаться за медицинской помощью. При этом нельзя массировать обмороженные участки и растирать их снегом, чтобы не усугубить состояние. Также противопоказано использование нагревательных приборов и открытого огня, поскольку из-за сниженной чувствительности может произойти ожог.

В сообщении отмечается, что наиболее подвержены холодным травмам пожилые люди и дети, у которых из-за возраста не завершилось формирование системы терморегуляции. Провоцирующим фактором могут быть курение, злоупотребление алкоголем, хронические заболевания сосудов ног.

На этой неделе в Европейскую Россию пришли морозы. По прогнозам Годрометцентра, они продлятся до выходных. В некоторых других регионах также наблюдается холодная погода. Так, в Амурской области птицы начали замерзать на лету и падать на землю.