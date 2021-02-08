Дегтярев сделал выводы после дефицита бензина АИ-92 в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сделал выводы после дефицита бензина АИ-92 в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дегтярева, кризис с сырьем показал недоработки ответственных за это направление служб. «Выводы сделаны, впредь постараемся избежать подобного», — написал он. Врио губернатора также поблагодарил специалистов Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, которые привели оборудование в рабочее состояние и обеспечили выпуск бензина для Хабаровского края и соседних регионов.

Дефицит топлива в регионе возник после остановки производства бензина из-за модернизации Хабаровского нефтезавода и сбоя поставок топлива из других регионов. Это привело к огромным очередям из десятков машин к заправкам, в которых водителям приходилось ждать по несколько часов. Местные власти назвали ситуацию экстраординарной.

8 февраля министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин сообщил, что дефицит самого распространенного бензина марки АИ-92 в Приморье ликвидирован.