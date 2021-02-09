Раскрыта мощь PlayStation 5

Консоль нового поколения Sony превзошла в тестах игровые ноутбуки на базе актуальных видеокарт Nvidia GeForce RTX. Об этом сообщает издание Notebook Check.

Журналисты решили проверить производительность и энергопотребление ноутбуков на базе видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080, 3070 и 3060, и сравнить результаты с показателями PlayStation 5. В итоге авторы пришли к выводу, что превосходящие по стоимости компьютеры уступают игровой консоли от Sony.

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Чтобы раскрыть максимальную мощь девайсов, специалисты запустили на тестируемых устройствах игры Astro Playroom и The Witcher 3 в разрешении 1080 пикселей. Выяснилось, что в режиме ожидания PS5 потребляет около 47 ватт — больше, чем любой игровой ПК. Для сравнения, Gigabyte Aero 17 с флагманской видеокартой GeForce RTX 3080 в режиме ожидания потреблял максимум 33 ватта.

В играх PlayStation 5 также превзошла конкурентов. Приставка Sony потребляла порядка 180-200 ватт, тогда как показатели лидера среди компьютеров — Schenker XMG Neo 17 с GeForce RTX 3070 — не превысили 187 ватт. Максимально в тестах PS5 потребляла 225 ватт, при этом в моменте Schenker XMG Neo 17 удалось вывести на показатель 259 ватт.

Журналисты выявили корреляцию между показателями энергопотребления и производительностью игровых гаджетов. «Показатели PS5 демонстрируют, насколько консоль близка по мощности к игровым станциям», — заметили автора тестирования. Специалисты заметили, что некоторые игровые компьютеры стоят в пять раз дороже, чем приставка Sony.

Ранее аналитики и журналисты Bloomberg заявили, что дефицит на рынке игровых приставок может продлиться до конца года. Это связано с кризисом на рынке микропроцессоров, вызванным пандемией коронавируса, из-за чего спрос превышает предложение.