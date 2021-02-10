В крымском городе захотели построить многоэтажку на месте воинских захоронений

На территории Пионерского парка в крымском городе Алупка захотели построить многоэтажный дом. На этом месте находятся захоронения — могилы солдат, павших во время Великой Отечественной войны, а также мемориалы детям, расстрелянным немцами. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

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По словам местных жителей, непонятно, каким образом официальная зеленая зона оказалась разделена на частные землевладения. «Обращение властей в прокуратуру и природоохранную прокуратуру результатов не дали, люди вынуждены сами чуть ли не ложиться под технику, которая начала вырубать деревья», — рассказали они каналу.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко заявила, что Пионерского парка как такового не существует, писало издание «Ялта-24». Чиновница назвала его давно распиленной зоной еще с украинских времен. «Самый большой участок — почти 80 соток. На него претендует юридическое лицо для строительства многоквартирного жилого дома на основании ранее выданных документов. Готовим документы — отказываем в завершении оформления прав, поскольку не видим законных оснований», — подчеркнула она.

Как сообщает «Подъем», мэр подтвердила, что строительство многоэтажки может вызвать оползни и обвалы. В настоящее время власти собираются через суд присвоить парку статус природоохранной зоны.

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