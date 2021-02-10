Бывший канцлер Германии оценил влияние санкций на Россию

Санкции, введенные в отношении России, еще никогда не работали против нее. Таким образом их влияние оценил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в аудио-подкасте газеты Handelsblatt.

Он также раскритиковал действия стран Европы, реализующих отношения с Москвой посредством санкций. «Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», — отметил экс-канцлер.

Экс-канцлер разделил мнение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что мосты в отношениях с Москвой рушить не стоит, так как Россия очень важна для международной политики. «Даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа, впрочем и нефти. У нас никогда не было проблем с поставками из России, а у России проблем с нами при оплате. Почему здесь что-то должно измениться?», — заключил он.

Ранее Шредер заявил, что призывы прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» не отражают мнение большинства немцев. При этом, по его словам, сжиженный газ, который США стремятся поставлять в Германию, наносит ущерб окружающей среде, слишком дорогой и не так удобен в использовании.

Герхард Шредер является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток-2», а также совета директоров компании «Роснефть».