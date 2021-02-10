Самая богатая женщина России решила продать свой роскошный отель со скидкой

Самая богатая женщина России Елена Батурина, чье состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов, решила сделать скидку на свой роскошный четырехзвездочный отель Morrison в ирландском Дублине. Теперь его можно приобрести за 68 миллионов евро (более шести миллиардов рублей). Об этом сообщает The Irish Times.

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Изначально до начала пандемии коронавируса вдова Юрия Лужкова хотела выручить за владение, построенное в 1996 году, на 15 процентов больше. Однако, по данным издания, несмотря на снижение стоимости, продажа объекта все равно принесет предпринимательнице значительную прибыль. Поиском нового владельца будет заниматься компания CBRE.

Батурина приобрела бутик-отель в 2012 году за 22 миллиона евро (на тот момент 1,5 миллиарда рублей), а спустя год вложила в его реконструкцию еще десять миллионов евро. Внутри оборудованы 145 номеров, семь помещений для проведения различных мероприятий, а также фитнес-центр, несколько баров и ресторанов.

Впервые объявление о продаже отеля появилось в феврале 2020 года. Тогда Батурина планировала выручить от сделки 80-85 миллионов евро (на тот момент 5,5-5,8 миллиарда рублей). Продажу объекта также поручили компании CBRE.

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