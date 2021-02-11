Двукратного чемпиона «Формулы-1» сбила машина

Двукратного чемпиона «Формулы-1» испанца Фернандо Алонсо сбила машина. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Гонщика сбил автомобиль во время велотренировки недалеко от швейцарского города Лугано. 39-летний испанец был доставлен в больницу. У спортсмена подозрение на переломы. Алонсо рискует пропустить начало сезона в «Формуле-1».

В команде гонщика «Альпин» отметили, что Алонсо чувствует себя хорошо. Спортсмену предстоит дополнительное обследование.

Алонсо провел в «Формуле-1» 17 сезонов и выступал за команды Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Он побеждал в чемпионате дважды: в 2005 и 2006 годах.