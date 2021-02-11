В Японии купили права на российский сериал о Шерлоке Холмсе

Японская медиакорпорация NHK Enterprises купила права на показ российского сериала «Шерлок в России». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Уточняется, что в Японии сериал будут транслировать на телеканале AXN Mystery. Руководство канала назвало российский проект уникальным и отличающимся от других экранизаций историй о британском сыщике Шерлоке Холмсе. Премьера шоу запланирована на 14 февраля.

«Шерлок в России» рассказывает историю о том, как культовый персонаж книг Артура Конана Дойла приезжает в Санкт-Петербург XIX века, чтобы поймать Джека Потрошителя. Главные роли в шоу исполнили Максим Матвеев, Владимир Мишуков и Ирина Старшенбаум. В России премьера сериала состоялась в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что компания Disney купила права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Лицензия была приобретена немецким отделением корпорации у дистрибьютора Beta Film.