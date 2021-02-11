Минобрнауки назвало зарплату ученой после вопроса Путина «Где деньги, Зин?»

Средняя зарплата пожаловавшейся президенту России Владимиру Путину ученой Анастасии Проскуриной из института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН составила 44 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в этой сумме 25 тысяч — должностной оклад.

Сравнивая с 2019 годом, Фальков отметил, что тогда среднемесячная зарплата из-за гранта Российского фонда фундаментальных исследований была чуть больше 57 тысяч рублей. В целом, добавил он, в институте цитологии РАН в 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200 процентов от средней по региону.

8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию заявил, что Фонд оплаты труда для региональных учебных заведений и университетов нужно проверить. Во время заседания ученый из Новосибирска сообщила, что у нее зарплата 26 тысяч рублей. После этого Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову. «У нее должно быть почти 80 тысяч. Там 200 процентов надбавка от среднего по региону. Где деньги, Зин?» — задался вопросом глава государства и поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации.

Позднее руководство Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказало о назначении денег на счете учреждения. По словам ученых, институт не мог потратить остававшиеся к концу года 30 миллионов рублей на зарплаты, так как деньги были целевыми. В частности, они предназначались на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых обязательств, уточнил представитель НИИ.