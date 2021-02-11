Мужчина отметил 82-летие и разбогател на 17 миллионов рублей

Житель канадской провинции Онтарио решил сыграть в лотерею в честь своего 82-летия и сорвал джекпот. Об этом сообщает UPI.

Уильям Брэдли отмечал 82-летие в кафе и решил сыграть в моментальную лотерею. В результате мужчина сорвал джекпот. Он выиграл 292,9 тысячи канадских долларов (17 миллионов рублей).

«Когда-то, когда я впервые сыграл в моментальную лотерею, я выиграл 17 долларов (989 рублей). С тех пор я продолжал играть в нее», — рассказал он.

Победитель отметил, что продавщица в магазине, где он купил билет, была очень взволнована его выигрышем, в то время как сам Брэдли сохранял спокойствие. «Она спросила меня, что не так, потому что я не был так эмоционален, как она», — сообщил он.

Канадец планирует потратить выигранные деньги на покупку земли и помощь семье. Часть выигрыша он потратит на поездку в Ирландию, когда эпидемиологическая обстановка снова позволит путешествовать.

Ранее сообщалось, что житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сорвал джекпот благодаря билету моментальной лотереи, который подарил ему начальник на Рождество. Мужчина планирует инвестировать выигранные деньги и заработать еще больше благодаря ним.