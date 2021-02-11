Широков прокомментировал снижение зарплаты до 30 тысяч рублей

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков прокомментировал информацию о снижении его зарплаты в юридической фирме до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «РБ Спорт».

39-летний Широков отметил, что в компании снизился объем работы на фоне пандемии. Бывший спортсмен выразил надежду, что со временем оклад вновь повысят.

8 февраля сообщалось, что Широков предоставил справку суду для выплаты штрафа избитому им футбольному арбитру Никите Данченкову, в которой говорится, что его зарплату понизили. При этом в ходе судебного процесса бывший футболист приобрел две иномарки общей стоимостью в 15 миллионов рублей.

25 декабря 2020-го мировой суд вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в августе 2020-го во время матча любительских команд.

Широков известен по выступлениям за «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».